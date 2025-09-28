Cibao FC vence a Salcedo es lider solitario del fútbol dominicano



Santo Domingo.- El onceno Cibao FC venció el sábado un gol por cero a Salcedo FC, en partido celebrado en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAIMA), en Santiago de los Caballeros, en la jornada ocho de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Desde el inicio del encuentro de fútbol, ambos oncenos salieron a buscar el gol, teniendo el equipo de la provincia Hermanas Mirabal (Salcedo) las mejores ocasiones de anotar.

En el segundo tiempo, los de Santiago tomaron otro aire y controlaron gran parte del partido, logrando anotar el único gol al minuto 61, con un disparo de más de 25 metros del juvenil Javier Roces.

En las últimas instancias Salcedo lo intentó, pero se encontró con el portero Miguel Lloyd, capitán de Cibao fc.

Esta representó la tercera victoria al hilo para Cibao en la LDF 2025-2026, con lo que suma 18 puntos.

Mientras, Salcedo, dirigido por Arturo Berroa, perdió el invicto en el certamen y se mantiene con 15 unidades.

La jornada ocho continua este domingo con dos partidos. A las cuatro de la tarde Delfines del Este recibe al Atlético Vega Real, en el Parque del Este, y a las seis, en San Cristóbal, se enfrentan Atlético San Cristóbal y Jarabacoa fc.