Santo Domingo.- El onceno Salcedo FC se mantiene batallando por la cima en la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), en cuya tabla aparece primero por diferencia de goles, pero empatado con 15 puntos con Cibao FC y Atlético Pantoja.

El equipo de fútbol, representante de la provincia Hermanas Mirabal, en el norte, ha plantado cara a los mejores clubes del balompié dominicano en su primera temporada en la LDF.

La tropa azul ganó 1-0 su último compromiso ante Pantoja, que vio cortada una racha de cinco victorias al hilo.

Dicha escuadra ha respondido de manera eficiente al apoyo que le ha dado su fanaticada, que abarrota en cada partido el estadio Domingo Polonia, sede del club.

Salcedo, Cibao y Pantoja ocupan los tres primeros lugares de la tabla, seguidos por la Universidad OYM, que marcha cuarto con trece unidades.

Moca FC es quinto, con diez, mientras Atlético Vega Real se ubica sexto, con ocho puntos.

Jarabacoa FC ocupa el séptimo peldaño con siete puntos, mientras Delfines del Este marcha octavo, con seis unidades, y Atlántico, representante de la norteña Puerto Plata, es noveno, con cuatro.

Atlético San Cristóbal está en la cola con solo un punto.