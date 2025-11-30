Cibao FC vence a Jarabacoa en fútbol de la LDF

Santo Domingo.- El onceno Cibao FC venció tres goles por cero, el sábado a Jarabacoa FC, en el estadio Junior Mejía, en Jarabacoa, por la fecha 15 de la fase regular del torneo de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

En los primeros minutos del encuentro de fútbol, los locales de Jarabacoa intentaron perforar la portería, defendida por Edwin Frías. Leer también:

Salcedo vence a Delfines y asegura puesto en la Liguilla del fútbol de la LDF

Sin embargo, se encontraron con un gran cerco defensivo por parte de la tropa naranja.

El primer gol del partido fue obra del volante argentino Leonardo Villalba, al 21, por lo que Cibao se fue con ventaja 1-0 al descanso.

En el segundo tiempo, los locales intentaron igualar las acciones y, cuando mejor jugaban, apareció el goleador Rivaldo Correa, quien aprovechó un error del joven arquero jarabacoense, Favio Marte, para convertir el 2-0, al 63.

Luego de una gran jugada individual del atacante Carlos Ventura, este asistió a Julián Gómez dentro del área para el tres por cero definitivo.

Cibao llegó a 34 puntos, tras sumar su quinta victoria en forma consecutiva, mientras Jarabacoa se mantiene con trece y ocupa el puesto nueve en la tabla de posiciones de la fase regular.

La jornada quince continua este domingo con dos partidos. Ambos están pautados para las 3:30 de la tarde de este domingo.

Salcedo recibe a Moca FC , en el Domingo Polonia, y en el estadio del Parque del Este, Delfines del Este recibe al club Atlético Pantoja.