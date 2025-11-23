Salcedo vence a Delfines y asegura puesto en la Liguilla del fútbol de la LDF

Santo Domingo.- El onceno representativo de Salcedo derrotó el sábado dos goles por cero a Delfines del Este, en el estadio Domingo Polonia de la provincia Hermanas Mirabal, con cuyo triunfo se aseguró un puesto en la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), 2025-2026.

La primera mitad fue jugada con intensidad y ocasiones de gol para ambos clubes, pero los dos oncenos se fueron al descanso igualados sin goles.

En el segundo tiempo llegaron los goles para los locales, que de nuevo contaron con el apoyo de su fanaticada.

El primer gol fue obra del haitiano Daniel Jamesley, al minuto 71, tras un disparo rasante desde fuera del área que nada pudo hacer Pedro Espinal, el arquero cetáceo.

En los minutos finales, los Delfines intentaron anotar en múltiples ocasiones, pero se encontraron con el portero Odalis Báez, que evitó el empate en más de una oportunidad.

Cuando se jugaba el tiempo agregado, apareció el colombiano Jairo Alegría para anotar un golazo sobre la anatomía del arquero Espinal .

Con el triunfo, Salcedo llegó a 31 puntos, y alcanzó un cupo en la fase de Liguilla del torneo, junto al Atlético Pantoja y Cibao FC.