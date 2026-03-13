Fanáticos disfrutan en el Malecón de Santo Domingo el juego de RD ante Corea en el Clásico Mundial de Béisbol. / Duany Núñez. / El Nacional

Santo Domingo.– Cientos de fanáticos se congregaron la noche de este viernes en el Malecón de Santo Domingo para seguir el partido de la selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, a través de pantallas gigantes instaladas en la Plaza Santo Domingo.

El lugar se convirtió en un punto de encuentro para los amantes del béisbol, quienes acudieron vestidos con camisetas del equipo nacional y portando banderas dominicanas para apoyar al conjunto quisqueyano.

Familias completas, jóvenes y turistas se sumaron a la actividad, generando un ambiente festivo marcado por cánticos, aplausos y muestras de entusiasmo cada vez que la selección dominicana realizaba una jugada destacada.

También te puede interesar:

El Malecón volvió así a transformarse en uno de los principales espacios de reunión para vivir la emoción del béisbol y respaldar al equipo nacional en su participación en el torneo internacional.