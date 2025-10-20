SANTO DOMINGO. — Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, cientos de voluntarios participaron en un encuentro organizado por el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conocieron de primera mano el propósito, los valores y la relevancia de su rol en la gran cita deportiva que se celebrará en la capital dominicana en 2026.

La actividad, encabezada por Elizabeth Mena, coordinadora del programa de voluntariado, tuvo como objetivo motivar e instruir a los participantes sobre la misión que cumplirán durante el evento. Mena resaltó que ser voluntario es más que prestar un servicio: “es representar al país con orgullo y responsabilidad ante el mundo”.

Durante la jornada, los asistentes participaron en talleres, exhibiciones deportivas, charlas informativas y un recorrido por las instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, actualmente en proceso de modernización para acoger las competencias internacionales. La jornada estuvo animada con la presencia de “Colí”, la mascota oficial de los Juegos, que se convirtió en el centro de las fotografías y la alegría de los presentes.

La actividad contó además con la presencia de glorias del deporte nacional, como Gabriel Mercedes, Félix Díaz y María García, quienes compartieron palabras de inspiración y destacaron la importancia de estos Juegos para la proyección internacional de la República Dominicana.

Mena subrayó que los valores fundamentales del programa de voluntariado serán solidaridad, respeto, compromiso, innovación, trabajo en equipo, orgullo nacional e inclusión, pilares que guiarán el servicio durante toda la competencia. Asimismo, explicó que la meta es alcanzar 10,000 voluntarios registrados, aunque la cifra operativa final será de aproximadamente 5,000.

Los interesados en formar parte de esta experiencia única aún pueden inscribirse a través del sitio oficial jcc2026.org. Los voluntarios podrán integrarse en áreas como protocolo, comunicación, cultura, tecnología y acompañamiento de delegaciones.

“Este no es solo un evento deportivo; es una oportunidad para dejar en alto el nombre de nuestro país”, expresó Mena al cerrar el encuentro, realizado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, escenario que también será protagonista en la justa deportiva.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcarán un hito para el deporte dominicano, y los voluntarios serán pieza clave para garantizar una experiencia inolvidable para atletas, delegaciones y visitantes de toda la región.