Santo Domingo.-Los clubes Correcaminos de Quisqueya y Todos Estrellas de Consuelo inaugurarán este miércoles 22 el 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís (TBS-SPM 2025), que disputará la Copa BanReservas.

El partido, único en la jornada de apertura, está programado para las 8:00 de la noche y se celebrará en la sede oficial del principal evento deportivo petromacorisano: el remozado polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

La información fue ofrecida este lunes por Fausto Paulino, presidente de la Asociación de Baloncesto de San Pedro de Macorís (Abasapema), y Pedro Vázquez, a la cabeza del Comité Organizador, en una rueda de prensa realizada en el Club De Leones de la Sultana del Este.

Paulino y Vásquez informaron que el certamen 2025 tiene una dedicatoria especial al exjugador de baloncesto Ambioris Tejada e In Memoriam a Ramón Tolentino, expresidente de Abasapema e ideólogo de la Liga de Béisbol de Manny Acta y la Fundación Impacta Kid’s.

La dedicatoria a Tejada se realizó por su destacada trayectoria deportiva como atleta de voleibol, sóftbol y baloncesto en las décadas de los 60, 70 y 80, donde participó en su ciudad natal, en diferentes torneos de la región Este del país y en el TBS del Distrito Nacional con el club Naco.

Los cronistas deportivos locales Manny del Rosario y Luis Rafael De Peña tuvieron a cargo las lecturas de las semblanzas de Tejada y Tolentino, respectivamente. El pastor Fidel Castillo realizó la invocación religiosa previo al inicio de la concurrida actividad.

Pedro Vásquez, presidente del Comité Organizador TBS-SPM 2025, y Kathy Celestino, ejecutiva de Abasapema, con la Copa BanReservas junto a los miembros del CO.

Además de Quisqueya y Consuelo, competirán otros cuatro equipos tradicionales: Centro, Titanes de Miramar, Warriors de México y Retiro 23. El campeonato se jugará a una ronda de cinco partidos para cada equipo en la serie regular, en la que clasificarán los mejores cuatro a la serie semifinal, pactada a un 3-2, y la ronda final al mejor de un 5-3.

La dirección técnica está a cargo de Amado Acosta, exárbitro de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), quien también se desempeña como Comisario Técnico en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de República Dominicana (La Súper Liga LNB).

En la actividad, Paulino, Vásquez y Acosta estuvieron acompañados por otros integrantes del Comité Organizador: Carlos Dijol, quien será el tesorero; el coronel Carlos Tapia Quezada, en representación del general (PN) Ramón Ramírez Encarnación, director provincial de la Policía Nacional, quienes tendrán a cargo la seguridad interna y externa del polideportivo Rolando Ramírez; Miguel Jiménez (director provincial del Ministerio de Deportes); y Aneudy Rivera (gerente general de los Indios de SFM en la LNB).