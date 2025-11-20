SANTIAGO.-Las autoridades correspondientes procedieron a cerrar temporalmente ayer tarde, la hacienda Los Caballos, de la comunidad de Gurabo, donde el pasado 14 de los corrientes, falleció ahogada una estudiante menor de edad de nacionalidad haitiana.

Francisco Arias, director provincial de la Defensa Civil, confirmó la información sobre el cierre del establecimiento e indicó que esa piscina está destinada para adultos y que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para sus visitantes y mucho menos para menores de edad.

Dijo que las autoridades pertinentes siguen investigando las circunstancias en que se ahogó la menor de 11 años Sthopora Ann-Mircie, hija de padres haitianos residentes en Villa Elena en el sector de Matanza, en la Zona Sur de esta ciudad.

La menor era parte de 80 estudiantes del colegio Leonardo Da Vinci, que habían ido a la hacienda en una excusión estudiantil.

Aunque el establecimiento fue clausurado, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han ofrecido detalles sobre las circunstancias específicas del ahogamiento ni sobre posibles responsabilidades en el caso.