Cierran 17 negocios en Verón-Punta Cana por violar normas; autoridades notifican otros cuatro

Santo Domingo.– El Ministerio de Interior y Policía informó el cierre de 17 establecimientos comerciales en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, por incumplimiento de las normativas vigentes, mientras que otros cuatro fueron notificados.
Entre los establecimientos cerrados figuran: El Turco Billar, Orbenz Punta Cana Billar, El Hindú Bar, Rey Sport Bar, Pavo Pizza, Coconut Drink, Imperiosa Liquor Store y Bel Blezi Club Disco.
También fueron intervenidos los colmados: Contreras, Lebrón, Rey, Don Timo, La Vía 2, María, Cabral y Santana.
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Las autoridades notificaron a Drink Central, Rubí Fashion, JYA Drink y Colmado Mary, a fin de que regularicen su situación y cumplan con las disposiciones establecidas.
El operativo forma parte de la estrategia “Garantía de Paz”, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta, dentro de las acciones de supervisión y control en todo el territorio. Las autoridades explicaron que estas acciones buscan:
- Fortalecer la convivencia pacífica
- Garantizar el orden público
- Regular el expendio de bebidas alcohólicas
- Reducir los índices de violencia
Instituciones involucradas
COBA, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Procuraduría General, DNCD, Armada Dominicana, Fuerza Aérea, Dirección General de Migración (DGM), Comando Conjunto Unificado y Politur.