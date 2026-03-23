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Cierran 17 negocios en Verón-Punta Cana por violar normas; autoridades notifican otros cuatro

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Cierran 17 negocios en Verón-Punta Cana por violar normas; autoridades notifican otros cuatro

Santo Domingo.– El Ministerio de Interior y Policía informó el cierre de 17 establecimientos comerciales en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, por incumplimiento de las normativas vigentes, mientras que otros cuatro fueron notificados.


Entre los establecimientos cerrados figuran: El Turco Billar, Orbenz Punta Cana Billar, El Hindú Bar, Rey Sport Bar, Pavo Pizza, Coconut Drink, Imperiosa Liquor Store y Bel Blezi Club Disco.

También fueron intervenidos los colmados: Contreras, Lebrón, Rey, Don Timo, La Vía 2, María, Cabral y Santana.

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Las autoridades notificaron a Drink Central, Rubí Fashion, JYA Drink y Colmado Mary, a fin de que regularicen su situación y cumplan con las disposiciones establecidas.


El operativo forma parte de la estrategia “Garantía de Paz”, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta, dentro de las acciones de supervisión y control en todo el territorio. Las autoridades explicaron que estas acciones buscan:

  • Fortalecer la convivencia pacífica
  • Garantizar el orden público
  • Regular el expendio de bebidas alcohólicas
  • Reducir los índices de violencia

Instituciones involucradas
COBA, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Procuraduría General, DNCD, Armada Dominicana, Fuerza Aérea, Dirección General de Migración (DGM), Comando Conjunto Unificado y Politur.

TEMAS: #interior y policia#Punta Cana#veron
Tomás Vidal Rodríguez

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos