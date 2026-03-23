Cierran 17 negocios en Verón-Punta Cana por violar normas; autoridades notifican otros cuatro

Santo Domingo.– El Ministerio de Interior y Policía informó el cierre de 17 establecimientos comerciales en Verón-Punta Cana, provincia La Altagracia, por incumplimiento de las normativas vigentes, mientras que otros cuatro fueron notificados.



Entre los establecimientos cerrados figuran: El Turco Billar, Orbenz Punta Cana Billar, El Hindú Bar, Rey Sport Bar, Pavo Pizza, Coconut Drink, Imperiosa Liquor Store y Bel Blezi Club Disco.

También fueron intervenidos los colmados: Contreras, Lebrón, Rey, Don Timo, La Vía 2, María, Cabral y Santana.

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Las autoridades notificaron a Drink Central, Rubí Fashion, JYA Drink y Colmado Mary, a fin de que regularicen su situación y cumplan con las disposiciones establecidas.



El operativo forma parte de la estrategia “Garantía de Paz”, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta, dentro de las acciones de supervisión y control en todo el territorio. Las autoridades explicaron que estas acciones buscan:

Fortalecer la convivencia pacífica

Garantizar el orden público

Regular el expendio de bebidas alcohólicas

Reducir los índices de violencia

Instituciones involucradas

COBA, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, Procuraduría General, DNCD, Armada Dominicana, Fuerza Aérea, Dirección General de Migración (DGM), Comando Conjunto Unificado y Politur.