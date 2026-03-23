Rafael Santos presenta propuesta reforma educativa a centrales sindicales y recibe apoyo

Santo Domingo. – Las principales centrales sindicales del país expresaron su firme respaldo a la reforma educativa promovida por el gobierno vía el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), durante un encuentro encabezado por el ministro Rafael Santos Badía en el salón del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT).

En una reunión convocados por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (MESCyT), Rafael Santos, y en la que, el incúmbete explicó el proceso de transformación educativa, participaron los principales dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), liderada por Jacobo Ramos; la Confederación Autónoma de Sindicatos Clasistas (CASC), presidida por Gabriel del Río; así como representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), en nombre de Rafael “Pepe” Abreu, junto a líderes de sectores como transporte, salud, construcción, zonas francas, turismo, industria y comunicación.

Durante su intervención, Santos Badía destacó que la transformación educativa constituye una prioridad nacional y una oportunidad histórica para el país.

Los dirigentes, en representación de las distintas centrales sindicales, sostuvieron una reunión con el ministro de Educación Superior,

Rafael Santos Badía , quien abordó los principales componentes de la reforma educativa.

“No estamos hablando de una reforma administrativa, sino de una transformación profunda del sistema educativo dominicano, que prepare a nuestros jóvenes para la vida y para la economía”, afirmó.

El ministro expuso que el objetivo central es construir un sistema educativo articulado, que abarque desde la primera infancia hasta la educación superior, con múltiples salidas académicas y técnicas.

“Necesitamos un modelo que garantice calidad, pertinencia y oportunidades reales para que cada estudiante pueda desarrollar su potencial”, sostuvo.

Asimismo, subrayó la importancia del respaldo de los sectores sociales organizados, especialmente del movimiento sindical.

“La reforma no puede hacerse sin la participación de las fuerzas sociales. El movimiento sindical tiene un rol fundamental, porque representa a los trabajadores y a las familias que más dependen de una educación pública de calidad”, indicó.

Santos Badía también detalló que la propuesta contempla dos grandes fases: una reforma legal y una transformación curricular.

En ese sentido, puntualizó que, “debemos eliminar contenidos innecesarios, fortalecer las áreas científicas, tecnológicas y técnicas, e incorporar habilidades como la inteligencia artificial, la robótica y la formación para el trabajo”.

El funcionario insistió en que, la educación debe adaptarse a los cambios globales y a la nueva realidad del mercado laboral.

“Estamos ante una revolución tecnológica que transformará millones de empleos. Solo aquellos que estén preparados podrán acceder a mejores oportunidades”, advirtió.

Igualmente, resaltó la necesidad de flexibilizar el sistema educativo, permitiendo distintas trayectorias de aprendizaje.

“No todos los estudiantes tienen las mismas capacidades ni aprenden al mismo ritmo. Por eso, debemos construir un sistema flexible, inclusivo y centrado en las vocaciones”, agregó.

El ministro también hizo un llamado a la urgencia del proceso, al considerar que, el contexto político podría limitar futuras reformas.

“Esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Si no se impulsa ahora, la transformación podría postergarse por años”, expresó.

Finalmente, reiteró su compromiso con un proceso participativo y democrático. “Esta reforma debe ser la más amplia expresión del consenso nacional. Queremos escuchar a todos los sectores y construir juntos un sistema educativo que responda a las necesidades del país”, concluyó.

El encuentro reafirma el compromiso del MESCyT de promover un diálogo abierto con los distintos actores sociales, con miras a impulsar una reforma educativa integral que fortalezca el desarrollo humano, la competitividad y la equidad en la República Dominicana.