Oleaje anormal superior a 8 pies de altura en la costa del océano Atlántico desde Montecristi hasta La Altagracia con escasas posibilidades de lluvias en las primeras horas de la mañana informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Sin embargo, en el transcurso de la tarde una vaguada vinculada a un sistema frontal seguirán favoreciendo el desarrollo de incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados, siendo fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes localidades de las provincias de Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago,

La Vega, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Monte Cristi y sectores de San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná.

Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará mayormente soleado, pero en la tarde aumentará la nubosidad acompañadas de chubascos tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento.

En el pronóstico marino de Meteorología se recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, con posibles penetraciones costeras en algunos sectores.

Mientras en la costa del mar Caribe desde La Romana hasta Pedernales el oleaje está bueno favorables para que puedan navegar todas las embarcaciones.

Meteorología comunicó que está dando seguimiento a una onda tropical que posee un 50% de posibilidades de convertirse en ciclón tropical localizada próximo a la costa de África.

En cuanto al calor debido al viento cálido de dirección sureste, las temperaturas seguirán calurosas.

Mañana ocurrirán chubascos en la porción norte o, producto de la nubosidad asociada al sistema frontal en estado de disipación al noreste del país, comunicó el Indomet.

En la tarde, una vaguada y los efectos locales darán lugar a la ocurrencia de precipitaciones de distintas intensidades y frecuencia, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre distintas provincias de las regiones, sureste, el norte y la zona fronteriza.