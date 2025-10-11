FOTODELDÍA. ATLANTA (EEUU), 11/10/2025.- Un avión de la compañía Delta despega desde el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta este sábado. El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que cumple este sábado once días, ya ha dejado los primeros despidos de empleados federales ordenados por la Casa Blanca y está provocando retrasos en el tráfico aéreo y en la frontera con México, y amenaza con la paga de los militares por primera vez en la historia. EFE/ERIK S. LESSER

Washington.-El cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que cumplió este sábado once días, ya ha dejado los primeros despidos de empleados federales ordenados por la Casa Blanca y está provocando retrasos en el tráfico aéreo y en la frontera con México, y amenaza con el impago de los militares por primera vez en la historia.

Los demócratas y republicanos no han conseguido todavía ponerse de acuerdo para sumar los 60 votos necesarios en uno de los dos proyectos presupuestarios temporales y abocan al país a entrar en una tercera semana en esta situación, en la que está sumida el país desde el 1 de octubre.

Este lunes es festivo en el país, por lo que el Senado no volverá a reunirse hasta el martes 14, cuando se votara de nuevo la propuesta republicana una octava vez.

También te puede interesar:

Como había avanzado, la Administración de Donald Trump ordenó el viernes los primeros despidos bajo el pretexto del cierre parcial del Gobierno.

“Los RIFs (reducciones forzadas de personal) han comenzado”, escribió el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, en un mensaje en la red social X. Estos ceses responden al deseo de Trump de terminar puestos de trabajo que no encajen en las prioridades, según explicaron, y reducir el gasto público.

En otros cierres, los trabajadores fueron puestos en suspensión y cuando se reabrió el Gobierno recuperaron sus puestos de trabajo.

En el Despacho Oval este viernes, Trump dijo que su administración está eliminando puestos y “gente que los demócratas quieren” y que las reducciones de personas están “orientadas a los demócratas” y serán “muchas”, porque, en su opinión, la culpa es del partido opositor.

Aunque no hayan sido despedidos todavía, el cierre del Gobierno federal está provocando que miles de trabajadores no acudan a sus empleos por falta de fondos, provocando escasez especialmente en algunos sectores.

Uno de los que se está viendo afectado principalmente es el del tráfico aéreo. La falta de controladores está provocando retrasos en los principales aeropuertos del país como Boston, Chicago o Las Vegas, entre otros.