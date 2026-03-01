El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que realizará un cierre parcial en la intersección de las avenidas República de Colombia y Jacobo Majluta para iniciar la construcción de un nuevo paso a desnivel en esa zona de la capital.

La medida entrará en vigencia este domingo 1 de marzo. Durante el período de intervención se habilitará un desvío temporal en las inmediaciones del área de trabajo, con el fin de mantener la circulación vehicular.

De acuerdo con la Dirección de Comunicaciones y Prensa del MOPC, el cierre busca facilitar el desarrollo de la obra y reducir el impacto en el tránsito mientras avanzan los trabajos.

El proyecto contempla la construcción de un paso a desnivel en uno de los puntos de mayor flujo vehicular del sector, con el propósito de mejorar la movilidad, disminuir la congestión y fortalecer la seguridad vial.

El MOPC precisó que el desvío estará debidamente señalizado y contará con dispositivos de orientación y control para garantizar un tránsito más ágil. Se prevé que esta disposición provisional permanezca durante varios meses, conforme al cronograma de ejecución de la obra.

La entidad exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas cuando sea posible, respetar las señales de tránsito y acatar las indicaciones del personal autorizado, y recomendó salir con tiempo adicional para evitar contratiempos.

Finalmente, el ministerio ofreció disculpas por los inconvenientes temporales que puedan surgir a raíz de esta intervención y agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía.