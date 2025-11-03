Con la interrupción de entrada y salida de aviones de pasajeros de aeropuertos como el Kennedy y La Guardia, de Nue­va York, han comenzado a sentirse por aquí los efectos del cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos.

Se ha dado cuenta que por la crisis que el presiden­te Donald Trump no ha podido supe­rar y que lleva unos 34 días, ha habido retrasos en la salida y llegada de vuelos de Estados Unidos al aeropuerto Inter­nacional de las Américas.

Por la esca­sez de personal provocada por la cri­sis en las dos terminales de Nueva York llegaron a suspender temporalmente las operaciones el pasado viernes.

Los aeropuertos de Boston e Indianápolis también afrontan inconvenientes por la escasez de personal debido a la crisis administrativa. Al carecer de fondos no se ha podido cumplir con el pago de los empleados.

La crisis ha puesto a prue­ba el liderazgo de Trump al no poder persuadir ni siquiera a los legisladores republicanos para encontrar una salida a una crisis que golpea a la economía estadounidense. De prolongarse no se sabe cuál sería el impacto por aquí.