Santo Domingo. – La Secretaría de Obras Públicas del partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó este lunes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) habría inflado las cifras de obras presentadas por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas, al incluir intervenciones menores, estudios técnicos y proyectos heredados de administraciones anteriores.

Durante una rueda de prensa encabezada por el titular de esa secretaría, el ingeniero Mariano Germán, la organización opositora sostuvo que muchas de las infraestructuras mencionadas en el informe presidencial no corresponden a obras nuevas ejecutadas en el último año, sino a intervenciones acumuladas a lo largo de casi seis años de gestión.

Como parte del análisis, la Fuerza del Pueblo presentó imágenes tomadas en marzo de 2026 —posteriores a la rendición de cuentas— que, según explicaron, muestran el estado de varias obras en distintas provincias del país.

De acuerdo con la organización, algunos de estos proyectos figuran en informes oficiales como concluidos o en ejecución, pero en realidad se encuentran inconclusos, deteriorados o abandonados.

El informe elaborado por la Secretaría de Obras Públicas de la FP indica que el listado oficial divulgado por el Gobierno incluye 2,147 intervenciones distribuidas en todo el territorio nacional. Sin embargo, la organización asegura que, al analizar el contenido de ese inventario, se evidencia que gran parte corresponde a trabajos de menor escala.

El secretario de Obras Públicas del partido Fuerza del Pueblo, Maria Germán, en rueda de prensa habla de las cifras del Goberno actual invertida en obras civiles.

Según el documento, muchas de las intervenciones registradas corresponden a remozamientos, rehabilitación de infraestructuras existentes, asfaltado urbano, mantenimiento de obras públicas y estudios técnicos, trabajos que, a juicio de la entidad política, no deberían presentarse como nuevas obras de gran impacto.

El análisis presentado durante la rueda de prensa indica que las obras menores y el mantenimiento urbano representan cerca del 39 % de las intervenciones registradas, mientras que las construcciones completamente nuevas apenas alcanzan el 18 % del total nacional.

A estos porcentajes se suman los trabajos de rehabilitación de infraestructuras existentes (17 %), remozamientos (14 %), ampliaciones (5 %) y estudios técnicos (7 %), lo que, según la organización, evidencia que gran parte del listado oficial corresponde a intervenciones de menor alcance.

En el caso específico del año 2025, el informe señala que se registraron 392 intervenciones en todo el país, de las cuales solo 63 corresponden a nuevas construcciones, mientras que el resto se distribuye entre rehabilitaciones, remozamientos, ampliaciones, obras menores y estudios técnicos.

Para la Secretaría de Obras Públicas de la FP, estos datos reflejan que casi el 70 % de las intervenciones realizadas durante ese período corresponde a trabajos de mantenimiento o rehabilitación, y no a la construcción de nuevas obras de infraestructura.

Durante la presentación, Mariano Germán sostuvo que el problema no radica en la realización de intervenciones menores, sino en la forma en que estas se presentan dentro de los informes oficiales.

“Los números pueden impresionar, pero cuando se analizan, la realidad aparece”, expresó.

Como parte de la rueda de prensa, la organización mostró imágenes de diversas localidades donde, según afirmaron, se observan obras inconclusas o deterioradas que han sido mencionadas en reportes oficiales.

Entre los ejemplos citados figuran áreas inconclusas del Hospital Musa en San Pedro de Macorís, trabajos pendientes en la carretera Bayaguana–Hato Mayor y deterioro en la circunvalación de Baní, así como proyectos incompletos en El Seibo, San Cristóbal, María Trinidad Sánchez y Elías Piña.

El informe también menciona proyectos de gran envergadura que, según la FP, presentan retrasos significativos, entre ellos la presa de Monte Grande, el monorriel de Santiago, la ampliación de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo y diversas obras viales en distintas regiones del país.

En el caso del monorriel de Santiago, el documento señala que el proyecto fue anunciado inicialmente con un costo aproximado de 33,600 millones de pesos, pero que actualmente supera los 66,000 millones, sin que la obra haya sido concluida.

La organización también cuestionó el nivel de inversión pública en infraestructura, indicando que en los últimos años ha oscilado entre 1.5 % y 2 % del producto interno bruto (PIB).

Según explicó Germán, especialistas han advertido que países con niveles de desarrollo similares al de la República Dominicana requieren niveles de inversión cercanos al 4 % o 5 % del PIB para garantizar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la población.