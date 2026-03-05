Fuerza del Pueblo asegura que cifras oficiales revelan un deterioro del sistema eléctrico y mayores pérdidas en distribución.

Santo Domingo. – El titular de la Secretaría de Energía del partido Fuerza del Pueblo, el ingeniero Juan Gómez, afirmó este jueves que el sistema eléctrico dominicano atraviesa un deterioro financiero y operativo que, según dijo, contradice la narrativa presentada por el Gobierno durante el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Casa del Pueblo Johnny Ventura, Gómez aseguró que los propios datos oficiales evidencian un aumento significativo del déficit del sector eléctrico y un retroceso en los niveles de eficiencia del sistema.

El dirigente explicó que el déficit eléctrico pasó de 578.6 millones de dólares en 2020 a 1,659 millones de dólares en 2025, lo que —a su juicio— refleja un agravamiento sostenido de la situación financiera del sector durante la actual gestión gubernamental.

Al presentar el documento titulado “Ficción, omisión y apagón”, sostuvo que el discurso presidencial proyectó una imagen de modernización y fortalecimiento del sistema eléctrico que no se corresponde con los informes técnicos del propio sector energético.

Según indicó, al comparar las afirmaciones oficiales con los resultados operativos y financieros del sistema a diciembre de 2025, se observa una brecha significativa entre la narrativa política y los datos reales del desempeño del sistema.

Gómez también alertó sobre el incremento de las pérdidas eléctricas en el sistema de distribución, que —según los datos citados por la Secretaría de Energía de la FP— alcanzaron 38.8 % en 2025, superando los niveles de 2024 y alejándose del 30 % registrado en 2020.

Afirmó que este retroceso representa más de una década perdida en eficiencia operativa, colocando al sistema eléctrico en niveles incompatibles con su sostenibilidad financiera.

El dirigente explicó además que el deterioro financiero se refleja en la diferencia entre la energía comprada por las empresas distribuidoras y la que finalmente logran cobrar.

Señaló que en 2025 las distribuidoras adquirieron energía por 3,104 millones de dólares, pero solo facturaron 2,088 millones y lograron cobrar 2,012 millones, generando una diferencia negativa superior a 1,000 millones de dólares.

Gómez también se refirió a los apagones generales registrados el 11 de noviembre de 2025 y el 23 de febrero de 2026, los cuales, según afirmó, evidencian vulnerabilidades estructurales del sistema eléctrico nacional.

“No se trataron de incidentes aislados, sino de eventos que reflejan problemas estructurales: deficiente planificación, falta de mantenimiento oportuno e inversión insuficiente en la red de transmisión”, sostuvo.

Explicó que las fallas que provocaron estos apagones se originaron en subestaciones que no contaban con protecciones diferenciales de barra, equipos que permiten aislar automáticamente fallas eléctricas y evitar su propagación en todo el sistema.

Ante este panorama, Gómez sostuvo que el país necesita una discusión transparente sobre el futuro del sector eléctrico.

Asimismo, cuestionó la estrategia de generación implementada por el Gobierno, al señalar que parte de la nueva capacidad instalada corresponde a una barcaza ubicada en Los Negros de Azua que utiliza fueloil, lo que —según dijo— incrementa el costo de la energía adquirida por el sistema.

De acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo, dicha central vendió energía a 183 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras que otras fuentes como las centrales solares, Central Termoeléctrica Punta Catalina, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana y las plantas a gas natural vendieron entre 8 y 13 centavos por kilovatio hora.

“El país necesita menos discursos y más resultados. La estabilidad eléctrica no puede sostenerse sobre narrativas políticas, sino sobre planificación, inversión eficiente y gestión responsable”, expresó al concluir la presentación del informe.