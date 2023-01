Cines se remontan al 1953 con “Los Fabelman”

Santo Domingo.- Este jueves 26 de enero llega a los cines del país “Los Fabelman”, una película de época dirigida por Steven Spielberg, en donde se narran los inicios de su carrera y las vicisitudes por las que tuvo que pasar a lo largo de la misma.

En ella se puede ver al pequeño Sammy en el 1953, quien se dirige por primera vez al cine a disfrutar de la película “El espectáculo más grande del mundo” en compañía de sus padres Burt y Mitzi Fabelman, quienes le habían hablado de todas las maravillas y diversión que podía encontrar a través de lo que se contaba en la pantalla grande.

Escena en donde Sammy graba por primera vez

Luego de pasar por un momento de Shock al visualizar un estrepitoso accidente entre un tren que se descarrilla y un hombre a bordo de un carro, el niño, con ayuda de su madre, decide grabar su primera película, en donde recrea aquel accidente. A partir de ahí, Sammy se enamora del cine, dedica los siguientes años de su vida a realizar distintas películas en compañía de su familia y amigos.

Aquella pasión, hace que durante su adolescencia, el joven descubra un desgarrador secreto familiar, que lo llevará a darle un giro a su vida y a pensar seriamente en lo que quiere hacer de ella.

Los Fabelman

En este largometraje se ponen sobre la mesa distintas situaciones de la vida, entre las que se pueden mencionar: la traición, el antisemitismo, el crecimiento personal y los problemas familiares.

Premiere

El pasado miércoles 25, la película fue exhibida por primera vez en Novo-Centro, y contó con la asistencia de un pequeño grupo de personas, entre ellos influencers y críticos de cine, quienes se mostraron interesados y curiosos ante cada escena de esta historia del siglo XX.

Los aplausos y las risas no faltaron en la pequeña sala del centro comercial, lo que demuestra aparente aceptación por el filme protagonizado por Mateo Zoryon Francis- DeFord, Michelle Williams y Paul Dano.

La misma fue presentada por Caribbean Cinemas y contaran con la nueva película no solo en Fine Arts, sino también en Downtown Center, Galería 360 y otras salas de la cadena.

Nominación a los Oscar

Los Fabelmans cuenta con la cantidad de 7 nominaciones en la 95ª edición de los premios de la Academia de Hollywood.

Junto a otras películas como “Avatar: The Way of Water” y “Top Gun: Maverick”, está nominada a la categoría más importante de los Oscar “Mejor Película”.

También es candidata en otras categorías como “Mejor Banda Sonora”, “Mejor Guion Original”, “Mejor Diseño de Producción”, “Mejor Actor” y “Mejor Actriz de Reparto”.

Steven Spielberg

Steven Spielberg también está nominado a “Mejor Director” por su trabajo en esta película, nominación que resulta importante para él, ya que esta no es un largometraje cualquiera, sino que, como se mencionó anteriormente, es la historia de su vida.