Claude Joseph dice canal que se construye en su país no viola acuerdo con RD

Puerto Príncipe.- El ex primer ministro haitiano Claude Joseph afirmó este martes que la construcción de un canal de riego en su país para tomar agua del río Masacre, que divide a su país de República Dominicana no viola ningún tratado o compromiso internacional, como aseguran autoridades de esta última nación.

“El canal que estamos construyendo no les afecta (a los dominicanos). La obra en curso no viola ningún compromiso ni tratado. Es importante que el Gobierno haitiano apoye a los agricultores para que el trabajo pueda continuar bajo la dirección del Ministerio de Agricultura”, dijo Joseph en un video en su cuenta de Facebook.

“Nunca quise entrar en conflicto con ellos, por eso utilicé la vía diplomática. Y ganamos”, agregó el ex primer ministro, quien instó a los habitantes del noreste del país a continuar trabajando en la construcción del canal que prácticamente ya toca el río Masacre, frontera natural entre ambos países.

Joseph exhortó a quienes construyen el canal a que no cedan a las presiones. “Presionen al Gobierno haitiano para que continúe las obras y se puedan regar 3.000 hectáreas de tierra en la llanura de Maribahoux”, dijo.

Aseguró que a finales de mayo de 2021 se firmó una declaración conjunta entre los dos países, en la que se subrayaba que los dominicanos habían reconocido que los trabajos realizados por Haití en el río Massacre no iban a desviar su cauce.

“No violamos los compromisos que tenemos con ellos, como están haciendo ellos. Fueron ellos quienes violaron la declaración conjunta firmada con ellos a finales de mayo de 2021, cuando yo era primer ministro”, insistió Claude Joseph.

Cuando era ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro, Joseph dio prioridad a esta labor, resistiendo las presiones del Gobierno dominicano, recordó en su discurso.

“El tratado de paz, amistad y arbitraje firmado con la República Dominicana el 20 de febrero de 1929 no fue violado. Este tratado dice que los recursos que tenemos en común deben ser utilizados de manera justa y equitativa”, afirmó Joseph, quien figura en una lista de personas a quienes el Gobierno dominicano tiene prohibida la entrada al país.

El presidente dominicano, Luis Abinader, reiteró ayer que ordenará el cierre total de la frontera si a partir del jueves continúa la construcción del canal.

El cruce fronterizo está detenido en la provincia de Dajabón (noroeste), el más activo entre ambos países.

Abinader dijo que el Gobierno haitiano no es el responsable de la construcción del canal, sino que esto es obra de un “grupo de empresarios que quiere llevar esas aguas a sus fincas». El jefe de Estado también expresó que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, le aseguró que, pese a no estar de acuerdo con el canal, su gobierno no dispone de los medios para detener a quienes lo construyen.