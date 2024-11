Claves para ser exitoso

AL GRUPO MEDICALNETE EN SU 17 ANIVERSARIO./

“Ese nieto mío, y lo dije a tiempo: será un genio.”…. expresó el abuelo refiriéndose a Carlos ,quien en pocos años ostenta dos maestrías, dos hijos, un matrimonio feliz y casi completa los cheles de su retiro.

“Ese muchacho va a llegar lejos” afirmo don Chencho refiriéndose a Pablito un adolecente del barrio que era el ejemplo de creatividad y comportamiento para toda la comunidad.

Que factores son deseables?

INTELIGENCIA.-

Aunque ella tiene una base genética , el aprendizaje y el medio cultural en que nos toque desarrollarnos, son señales claves , pues resultan condiciones estables al través de todo nuestro existir. Por supuesto un accidente que afecte el cerebro o la presencia de una demencia al final de la vida puede afectarnos.

Existe la llamada inteligencia emocional (Golmen 2006), que establece que gente muy brillante desbarata con los pies lo que hace con las manos…….

TENER METAS REALISTAS EN CADA ETAPA DE NUESTRAS VIDAS.-

El ser humano sin aspiraciones, conformista, vago, pesimista, codependiente y sin agallas para emprender proyectos y asociarse a los triunfadores, se estanca y a veces se frustra.

El que me lea, que se levante ahora mismo de esa cama , por favor tome un papel y un lápiz y haga planes de aquí al 31 de diciembre, eso sí : “cúbrase hasta donde la sabana le alcance”.

Lo mejor es una meta realista y un plan B para tener una alternativa por si las cosas no salen bien.

CAPACIDAD DE ENCONTRAR SATISFACCIóN.-

“A ese hombre no le gusta nada” afirmo una persona de mucha confianza en la vida de Gerbacio.

Para lograr el éxito en lo que nos dediquemos hay que asumirlo con pasión, laboriosidad permanente, ilusión, amor y creatividad.

“ Lo bueno es que a mí me gusta lo que hago”..

SEA BONDADOSO.-

Siempre nos quedara algo para regalar; o tendremos cerca una institución de caridad; con frecuencia alguien que “se crio con nosotros” esta en mala.

Para ser bondadoso no hay que ser rico, ni fanático religioso, ni dar el diezmo……solo hay que tener sentido de justicia y saber que del dinero bien habido ,

una partecita le toca a los mas desvalidos

CAPACIDAD DE DAR Y RECIBIR.-

No solo es saber recibir amor, muchos no resisten ni un abrazo o un beso.

Dar y recibir afectos es una cualidad de los triunfadores y no me refiero al abrazo de un político que ocupa la primera plana de un diario con una pobre viejita desdentada, no, no es a eso.

Es ante el ciego, ante el que se le quemo su casita, es ante el canceroso, es ante tu madre enferma, es ante tu amigo preso y en desgracia.

Por cada gota de afectos recibirá a cambio una tonelada de cariño.

TENGA CONFIANZA Y RECONOZCA SUS VULNERABILIDADES.-

A todo el mundo no le revelamos nuestros secretos.

Todos cojeamos de algún lado, pero, lo importante es reconocerlo.

Aprenda a controlar la ira; clasifique a sus reales aliados y revise por resultados mensualmente su accionar para rectificar si fuere necesario….