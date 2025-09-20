LOS ÁNGELES.- Clayton Kershaw se encontraba solo en el montículo del Dodger Stadium, el único estadio que ha llamado su hogar en 18 temporadas en las Grandes Ligas.

Mientras «We Are Young» sonaba a todo volumen por los altavoces, a un volumen que rivalizaba con el torrente de cariño de las gradas abarrotadas, el legendario lanzador zurdo de los Dodgers se dio cuenta de que sus compañeros no lo habían acompañado al campo. Kershaw señaló hacia el dugout local, luego miró a la multitud y saludó a los aficionados.

Puedes leer: Clayton Kershaw, sobre el retiro“: Creo que es el momento adecuado ”

«No me encantó. Pero fue un gran gesto», dijo Clayton sobre salir solo al campo. «Los chicos se han esforzado al máximo estos últimos días por mí. No quiero quitarle importancia, ni distraer el partido ni nada parecido, porque, obviamente, ganar es lo más importante para nosotros, especialmente ahora mismo. Pero eso fue especial».

El jueves, cuando anunció su retiro al final de la temporada 2025 , Kershaw, con lágrimas en los ojos, expresó cierta esperanza de haber superado la parte emocional. Pero pareció absorber las muestras de cariño de sus aficionados, compañeros y cuerpo técnico, tanto al entrar al partido como al salir tras 4 1/3 entradas, recibiendo otra ovación atronadora.

Los aficionados estuvieron de pie durante tres minutos y medio mientras Kershaw abrazaba a su infield y luego a Roberts. Guardó la pelota en el bolsillo trasero antes de salir del montículo, extendiendo los brazos hacia la multitud como si quisiera abrazarlos.

Tras intercambiar más abrazos en el dugout, Kershaw salió para el final, quitándose la gorra y acercándosela al corazón.

«Eso es probablemente lo que más recordaré«, dijo Kershaw.

Por: Sonja Chen

MLB.com