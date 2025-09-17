Santo Domingo.– Bajo el grito de guerra “Vamos por la quinta” y con el regreso del delantero de la selección nacional de baloncesto y jugador internacional, Lionel Júnior Figueroa (LJ) a su plantilla, el Club Doctor Rafael Barias presentó el equipo que participará en la versión 2025 del Torneo de Baloncesto Superior masculino del Distrito Nacional (TBS Distrito), en busca de su quinto campeonato en el certamen capitaleño.

Figueroa llegó al país este martes por el Aeropuerto Internacional Las Américas Doctor José Francisco Peña Gómez y de inmediato se integró a los entrenamientos junto a un grupo de jugadores jóvenes y experimentados, entre ellos Edgar Sosa, Bryan Ramírez Saviñón, Yeison Rivera, Roberto Tamarez, Luis López, José Cruz Rodríguez, Christopher Santos, Ángel Chalas y Franco Severino, así como los delanteros Eusebio (Omer) Suero, Dimas Carrasco, Kelvin Fulcar, Ángel Alfonseca, Raffy Carrasco y el veterano Juan Bautista Araujo.

Además, estarán defendiendo la camiseta bariana los refuerzos estadounidenses Austin Trice y Jeff Allen, quienes actuarán como delantero de poder y pívot respectivamente.

Club Doctor Rafael Barias

“El Barias no va al torneo a participar, va a ganar, pero hay muchos factores que te llevan a ganar y hay que reunirlos todos y por eso estamos aquí trabajando desde el primer día junto a Yerkin Figuereo, gerente de Operaciones del club”, indicó el asesor del Club, Alberto Rodríguez Mella.

Figuereo, ex presidente del club, afirmó que el equipo apuesta a jóvenes que se han convertido en la cara de la franquicia, como Ramírez Saviñón y Suero, quienes junto a los veteranos Sosa, Figueroa y Araujo, y los refuerzos Trice y Allen, buscarán el campeonato.

El coach Yoel Feliz, que dirigirá al equipo por primera vez en el TBS Distrito 2025, aseguró: “Tenemos una encomienda que ya se la hemos ido inyectando a cada uno de nuestros jugadores y la encomienda ya está puesta, nosotros vamos por el título”.

Feliz, ganador del premio Manager del Año en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) 2022 y campeón con el Bameso en el TBS Distrital 2022, contará con asistentes Reinaldo Martínez y José (Pancho) Fortuna, mientras que César Rosario (Papalo) será preparador físico; Júnior Arias, trainer; y Randy Eusebio, estadístico.

El ex armador Edgar Sosa declaró: “El Barias es mi club, es el lugar de donde es mi mamá y yo sé que esta chaqueta pesa mucho. Amo a Villa Consuelo y vengo a dar lo mejor de mí, a ayudar a los jóvenes en cualquier área en la que pueda”.

LJ Figueroa agradeció el trato recibido por miembros del club con los que jugó anteriormente, como los hermanos Manuel y José Fortuna.

El Club Doctor Rafael Barias, que ha asistido a seis finales y siete semifinales del basket capitalino, se proclamó campeón en 2009, 2013, 2017 y 2019.

Cadena de transmisión: La cobertura estará a cargo del narrador Ernesto Kranwinkel, locutor Diego Marte, entrevistas con Hecmary Ugarte y comentarios de Pablo Luis Santana, quien también es director de Comunicaciones y Prensa del equipo. La edición y gráficos estarán a cargo de Israel Martínez y Gerald McGrady De La Cruz.

Los partidos se transmitirán por Tele Unión (canal 12), Mega Visión (canal 2) y el canal oficial de ABADINA en YouTube.

Primer partido: El debut será el domingo 21 ante San Carlos, a las 7:00 p.m., en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, sede oficial del TBS Distrito 2025, dedicada al inmortal del deporte Evaristo Pérez.

Patrocinadores: Ferretería y Maderas Beato, Juancito Sport, JJ Electric, LOTECA, Farmacias GBC, Banreservas, RD Vial, Paso Rápido, Ferretería Max, Baterías Cometa, Eco Petróleo y Cerveza República, La Tuya.

Estuvieron presentes Manuel Fortuna, Danny Beato, Satoski Terrero, Odalís Sánchez, Amaury Durán, Joán Molina Bretón y Daniel De La Cruz.