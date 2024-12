CMD rechaza presión de SNS para firma pacto

Santo Domingo.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) califica de “chantaje” la decisión del director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, de supuestamente obligar a ese gremio a asumir el acuerdo ya socializado con el Gobierno, antes que concluya este año.

Waldo Ariel Suero, presiente del gremio, considera que es una maniobra no sana las publicaciones pagadas en diferentes medios que se hizo sobre los 15 puntos concertados, en los cuales se subrayan la fecha emplazada, por lo que no firmará los mismos de manera obligatoria.

“El espacio pagado sobre el acuerdo publicado por el Gobierno es una precipitación de Mario Lama. Y, máximo aún con ese último párrafo, en el cual se indica que el Colegio Médico tiene un chance hasta el 31 de diciembre para firmar el acuerdo […] Mario Lama, eso es un chantaje suyo. Usted no va a chantajear al Colegio Médico conminándolo a firmar un acuerdo obligado. Eso no es verdad”, expresó Suero durante rueda de prensa.

Tras aclarar la seriedad del presidente Luis Abinader y de las demás autoridades del sector salud en contraste a la del director del SNS, el gremialista precisó que no aceptará esa imposición porque además hay puntos pendientes a esclarecer como los miles de médicos que podrían quedarse fuera del aumento salarial previsto en 2025.

El doctor Suero explicó que el salario base de los médicos que están en el Servicio de Salud Nacional es de 69,600 pesos. En efecto, indicó que solo a este grupo es que Mario Lama quiere aplicar el 10% de incremento salarial y, dejar fuera a los más de 2,000 galenos que ganan 74,900 pesos.

“Él (Mario Lama) quiere anivelar el incremento del salario con los más chiquitos, con los que ganan menos. Por qué no lo hace con los que ganan más. Que lleven a todos los que ganan 69,000 a 74,000, a partir de ahí que se aplique el 10%. Pero, no, así no quieren”, expresó Suero.

Manifiesta que “esta pretensión” viola la Constitución de la República, la Ley 41-08 de Función Pública y la Ley 123 -15 que crea al SNS, específicamente en su articulado 16, cuando le niega el 10 % de aumento consignado a esos médicos del antiguo Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) y otros doctores de los hospitales de autogestión que ganan 74,900 pesos.

El CMD hizo un llamado al presidente Abinader para que intervenga en esta situación y a dialogar “porque creo que la mejor forma de resolver esto es continuando con el diálogo”, dijo.

Lama responde

El doctor Lama aclaró que más de 16,000 médicos recibirán el incremento salarial en enero si ocurre la firma del acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano.

Sin embargo, esta debe ser en la fecha indicada para que el aumento sea efectivo a partir del 1 de enero de 2025.

Mario Lama en foto de archivo en el Grupo de Comunicaciones Corripio. / Jorge González

El funcionario informó, además, que los 500 médicos que están por encima del salario base también recibirán incremento hasta nivelar el salario establecido en el SNS.

Asimismo, que los galenos recibirán más adelante el incremento completo del 10% en julio del 2025 y del 5 % en enero del 2026.

“Más de 16,000 médicos recibirán el incremento salarial en enero si ocurre la firma. Unos 500 médicos están ligeramente por encima del salario base”, publicó Lama en su red social X (Twitter).

El 20 de diciembre de 2024 fue cuando el Gobierno hizo público los detalles del acuerdo “pactado en el marco del diálogo colaborativo”. Este fue sostenido entre representantes del Gabinete de Salud y los representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD).