Santo Domingo.— El sistema público de salud enfrenta una fuerte presión financiera. El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, reveló que la institución opera con un déficit superior a los RD$13 mil millones, situación que limita la capacidad de respuesta de la red hospitalaria ante la creciente demanda de servicios.

La información fue ofrecida durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde el funcionario reconoció el desafío presupuestario, aunque aseguró que el Gobierno mantiene esfuerzos para sostener la atención sanitaria.

“Nosotros estamos navegando con un déficit de más de 13 mil millones para poder resolver todo lo que tenemos. Pero el presidente Luis Abinader viene haciendo los aportes necesarios”, afirmó.

El SNS dispone de un presupuesto ascendente a RD$76,443 millones para dirigir, gestionar y garantizar la prestación de los servicios de salud públicos en el país.

Accidentes de tránsito: el gran drenaje de recursos

Landrón advirtió que uno de los mayores golpes al presupuesto sanitario proviene de la atención a víctimas de accidentes de tránsito, área a la que se destina al menos el 1.8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Explicó que la atención de un paciente traumatizado con lesiones relativamente simples —como fracturas de huesos largos— puede generar costos entre RD$200,000 y RD$250,000. Sin embargo, en casos graves, como traumatismos craneoencefálicos que requieren ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la inversión por paciente puede elevarse entre RD$1 millón y RD$2 millones.

De izquierda a derecha: la directora del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, Mabel Jones; el director de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar, José Joaquín Puello; el empresario José Alfredo Corripio; el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón; el director del periódico El Día, José Monegro; la directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Teresa Then; el director Materno Infantil y de Adolescentes del SNS, José Cipriano Ortiz y el director de Medicamentos e Insumos del SNS, Omar García.- Foto: José de León

Pese al impacto financiero, el titular del SNS destacó que una parte importante de estos pacientes recibe cobertura total a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa), en su régimen subsidiado.

“Esta población vulnerable va a los centros de salud y recibe una cobertura al 100 por ciento”, subrayó.

Recordó que años atrás la realidad era distinta y muchas familias debían endeudarse para costear emergencias médicas. “Familiares tenían que hipotecar su casa, empeñar su motocicleta o sus máquinas de trabajo”, precisó.

Alta mortalidad vial agrava el panorama

El peso de los accidentes se vuelve más crítico si se observa el contexto nacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene a la República Dominicana entre los países con mayor tasa de mortalidad por siniestros viales, con 67.23 fallecidos por cada 100,000 habitantes.

Solo en 2025, un total de 1,994 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en el país, cifras que continúan presionando tanto al sistema hospitalario como a las finanzas públicas.

Ante este escenario, el SNS insiste en que el fortalecimiento presupuestario y la prevención de los accidentes de tránsito serán determinantes para evitar que la red pública de salud opere al límite de su capacidad.