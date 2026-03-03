Santo Domingo.– El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó este martes la ampliación de la cobertura de medicamentos de alto costo del Seguro Familiar de Salud del Régimen Subsidiado para patologías no oncológicas, mediante la resolución No. 631-04, emitida el 26 de febrero de 2026.

La nueva disposición establece un tope de RD$1,000,000.00 para la cobertura de medicamentos destinados a enfermedades distintas al cáncer, fortaleciendo la protección financiera de los afiliados que requieren terapias continuas de elevado costo.

La decisión incluye fármacos para el tratamiento del lupus, artritis reumatoide, enfermedad renal, trastornos del crecimiento, hemofilia, inmunodeficiencias, enfermedad de Kawasaki, púrpura trombocitopénica y gammaglobulinemias.

“Con esta resolución, el Consejo procura garantizar que los afiliados reciban una mejor cobertura, pues detalla de manera expresa los medicamentos y las patologías distintas al cáncer, evitando errores, interpretaciones ambiguas o distorsiones en el proceso de autorización y aprobación de los servicios”, expresó la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez.

Modificación a resolución previa

La funcionaria explicó que el CNSS modificó el artículo tercero de la resolución 610-04, que había aprobado la ampliación de la cobertura de medicamentos de alto costo vinculados al tratamiento del cáncer, unificando la cobertura para medicamentos neoadyuvantes, adyuvantes y paliativos.

Agregó que la nueva normativa busca reducir barreras de acceso y garantizar tratamientos continuos con mayor claridad y transparencia.

Gestión y compra de medicamentos

La resolución establece que la gestión, autorización y pago de estos medicamentos deberá realizarse, preferiblemente, a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, aprovechando los beneficios de la compra conjunta. En caso de no estar disponibles en esa dependencia, su adquisición deberá garantizarse a través del mercado.

La medida fue aprobada por el pleno del CNSS, luego de que la Comisión Permanente de Salud solicitara a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales remitir la propuesta de adecuación técnica correspondiente.