Codopyme y Fase

El desaliento no tardó en asomar en la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) sobre el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (Fase) concebido por el Gobierno para amortiguar la crisis en el sector generada por las medidas para enfrentar el coronavirus. Además de confuso, excluyente y difícil de implementar, el gremio consideró que, para colmo, el plan de contingencia no es amigable ni ágil. Las medidas, desde su punto de vista, se han quedado lejos de proteger a las empresas y sus trabajadores al garantizarles liquidez durante y después de la pandemia. Y todo porque las pequeñas y medianas empresas no estarían en capacidad, en las condiciones actuales, de pagar el 30% del salario al empleado suspendido. En tal sentido la Codopyme, que dice representar el 98% del tejido empresarial, aportar el 40% del PIB y generar más de 2.7 millones de empleos, quiere que el Gobierno asuma el pago del 100% de los salarios. Además de los señalamientos la Codopyme pide una reestructuración de las deudas para las empresas formales e informales. El problema es complejo.