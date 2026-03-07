El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que colocó en alerta amarilla a las provincias de San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, y amplió la alerta verde a 11 provincias más, debido a los aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, que se registran en varias zonas del país.

Las provincias en alerta verde son: Monseñor Nouel, Monte Plata, Samaná, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, San José de Ocoa, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y Puerto Plata.

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) indica que aumentos nubosos, generados por un patrón húmedo e inestable con una vaguada bien fortalecida, son responsables de las precipitaciones.

Recomendaciones

En ese sentido, las autoridades del COE recomiendan a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en todo el perímetro costero de la costa Caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño (provincia Altagracia) y desde Cabo Engaño hasta Bahía de Manzanillos (costa atlántica), se insta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a permanecer en puerto debido a la presencia de viento y olas anormales.