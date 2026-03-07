Vaguada provocará aguaceros y oleaje peligroso; COE emite alerta verde para 8 provincias

Aguaceros moderados con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de vientos ocurrirán hoy en las provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor producida por una vaguada informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En el transcurso de la tarde la incidencia de la vaguada y el calor vespertino darán lugar que las lluvias sigan activas en San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa y Santiago.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional ocurrirán aguaceros moderados y tormentas eléctricas.

Ante las lluvias anunciadas por Indomet el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde por posibles inundaciones urbanas en Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Samaná, María Trinidad Sánchez. Duarte, Hermanas Mirabal y Espaillat.

En el pronóstico marino de Indomet se comunicó que el oleaje estará anormal de 6 a 7 pies de altura en las costas del océano Atlántico y el mar Caribe por tanto se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto, debido a viento moderado con ráfagas y a oleajes peligrosos.

Mañana la vaguada continuará afectando las condiciones del tiempo sobre el área, por tanto, durante las primeras horas del día se observarán aguaceros dispersos en las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, dijo Meteorología.

En la tarde en combinación con los efectos asociados al ciclo diurno, continuarán ocurriendo incrementos de la nubosidad, acompañados de aguaceros dispersos y tronadas hacia las provincias: Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua, San Juan,

Pero las condiciones de lluvias disminuirán gradualmente al iniciar la noche, dando paso a un cielo con nubes dispersas y chubascos pasajeros en algunas localidades próximas a la costa Norte.