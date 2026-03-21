COE aumenta a 13 las provincias en alerta por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este sábado a 08 provincias, más el Distrito Nacional, en alerta verde y mantiene 04 provincias en alerta amarilla debido a un sistema frontal y su vaguada asociada en el noroeste del país.

Desde tempranas horas se registran aguaceros moderados a fuertes, en ocasiones acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta amarilla son: Monte Cristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez. Mientras que las provincias en alerta verde incluyen: Puerto Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, El Seibo, Santo Domingo, La Romana, Hato Mayor y La Altagracia.

El COE exhorta a las personas a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua y evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

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En la costa atlántica, se recomienda a operadores de embarcaciones pequeñas y medianas navegar con precaución, debido a viento y oleaje anormal.