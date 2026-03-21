Durante las primeras horas de la mañana ocurrirán lluvias moderadas en las provincias en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Peravia, Barahona y Pedernales por la incidencia de un frente frío y una vaguada frontal que están incidiendo en el área de pronóstico comunicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará nublado con lluvias en las primeras horas de la mañana.

El Indomet dijo que durante la tarde las lluvias serán de mayor intensidad por tanto se prevén fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre las provincias antes mencionadas, así como, localidades de Santiago, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná y Monte Plata.

Pero, durante la noche, estas precipitaciones desaparecerán gradualmente, a medida que el sistema se desplace fuera de nuestro territorio, esperándose un cielo.

En el pronóstico marino de Meteorología se informó que el oleaje en la costa océano Atlántico, desde cabo Engaño (La Altagracia) hasta cabo Cabrón en (Samaná) recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal, el resto de las costas se encuentran normales.

En tanto las temperaturas seguirán fresca durante al noche y la madrugada por la incidencia.

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El domingo, se espera que el sistema frontal se aleje gradualmente de nuestra área, por tanto, habrá una disminución en cuanto a la intensidad y frecuencia de las lluvias. Durante la mañana, ocurrirán lluvias débiles y aisladas en poblados de la costa norte del país y en la tarde la nubosidad transportada por el viento (que habrá girado al nor/noreste) dará lugar a lluvias débiles y pasajeras, en poblados de las provincias: Monte Cristi, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona.