Santo Domingo.– Diez provincias y el Distrito Nacional se mantienen en alerta ante el pronóstico de continuidad de los aguaceros durante las próximas 24 horas, debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias se concentrarán principalmente en las regiones este, norte y sur de la República Dominicana.

Por esta razón, se mantiene en alerta amarilla a San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Otras ocho demarcaciones permanecen bajo alerta verde, de acuerdo con el informe de Meteorología emitido a las 6:00 de la tarde del lunes.

En los últimos dos días se han registrado aguaceros en gran parte del territorio nacional por la presencia de la vaguada.

El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales sobre la evolución de las condiciones del tiempo.

Asimismo, advirtió que en algunas demarcaciones podrían producirse inundaciones urbanas y crecidas de ríos y arroyos debido a la saturación del suelo.