COE cancelará personal que abandonó búsqueda de niña

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general retirado Juan Manuel Méndez, expresó su indignación este viernes ante la decisión de algunos rescatistas que se retiraron de la escena donde una menor de 13 años fue arrastrada por una alcantarilla en el sector Lavapié, San Cristóbal, durante las intensas lluvias del jueves.

Durante una rueda de prensa, Méndez calificó de inaceptable que personal de respuesta haya abandonado el lugar antes de concluir el rescate. «Nunca hemos dejado que una persona esté desaparecida sin darle la protección debida. Hasta que haya una persona atrapada en un lugar, no nos retiramos de ese lugar»,, declaró con firmeza.

Su reacción se produce luego de que circulara en redes sociales un video en el que un hombre, presuntamente parte del equipo del COE, retira un motor del área donde se realizaban las labores de búsqueda. Méndez fue tajante: “Tomaré una medida drástica con esa persona. Eso yo no lo permito. No puede pertenecer a esta institución. Ese no es el espíritu del COE”.

El funcionario aseguró que desde el primer momento se impartieron instrucciones claras para que el operativo se mantuviera de forma continua durante toda la noche. “Di órdenes expresas al jefe de Operaciones para que nadie se moviera del sitio hasta dar con la niña”, enfatizó.

La respuesta del COE llega en medio de fuertes críticas por parte de residentes de Lavapié, quienes denunciaron que las autoridades abandonaron la búsqueda por varias horas y que fue gracias al esfuerzo de los vecinos que la menor, fue localizada con vida pasada la medianoche.

«Ahí debió permanecer la autoridad hasta que apareciera la niña. No se puede abandonar a una persona. No se puede.» subrayó Méndez visiblemente consternado.

La niña, arrastrada por una alcantarilla debido al desbordamiento de aguas pluviales, permaneció atrapada por más de ocho horas. Fue rescatada por comunitarios y trasladada al Centro Médico Constitución, donde se encuentra en condición estable.

Finalmente, el director del COE reafirmó que la vida humana es el centro de la labor de todo organismo de respuesta. «Ahí debió permanecer la autoridad hasta que apareciera la niña. No se puede abandonar una búsqueda con una persona desaparecida», concluyó.