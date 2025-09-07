Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó cinco provincias en «alerta verde» por posibles inundaciones que puedan provocar los aguaceros que han sido pronosticados para las próximas horas en diferentes provincias dominicanas.

Las provincias bajo esa condición son Santiago de los Caballeros, La Vega y Monseñor Nouel, en el norte, más San José de Ocoa y San Juan, en el sur.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que los aguaceros continuarán en varias provincias, debido a los remanentes de una vaguada que ya se alejó de República Dominicana.

Las precipitaciones serán moderadas en algunas zonas y fuertes en otras, según el informe.