Santo Domingo.- Los remanentes de una vaguada que ya se alejó del país seguirán provocando aguaceros en algunas provincias dominicanas, informó este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Meteorología informó que los aguaceros tendrán mayor incidencia en las provincias La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Duarte, Juan Sánchez Ramírez y La Vega.

Además, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago de los Caballeros, Hermanas Mirabal, Espaillat, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Pedernales, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Elías Piña y Dajabón.

Asimismo, el organismo pronosticó que en los próximos días no se prevé formación de ciclón tropical en la región del Caribe.

Sin embargo, exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales.