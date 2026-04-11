El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió los niveles de alerta en gran parte del territorio nacional, tras los informes técnicos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
Debido a este panorama, el COE declaró en alerta amarilla 12 demarcaciones, incluyendo el Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega y Monseñor Nouel.
También en Montecristi, Elías Piña, Puerto Plata, San Cristóbal, Monte Plata y San José de Ocoa.
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Alertas del COE
El organismo de socorro detalló que bajo alerta verde permanecen Hato Mayor, Valverde, Dajabón, Independencia, Sánchez Ramírez, El Seibo, San Juan, Bahoruco, Espaillat y la provincia Duarte, con especial atención a la zona del Bajo Yuna.
Según las autoridades, las condiciones meteorológicas e hidrológicas actuales siguen siendo favorables para la ocurrencia de precipitaciones, lo que ha generado una saturación importante en la humedad de los suelos y la formación de densas concentraciones nubosas en diversas regiones.
El COE llamó a la prudencia y recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten volúmenes inusuales de agua.
Asimismo, prohibió el uso de balnearios en todas las provincias bajo alerta para evitar tragedias por crecidas repentinas.