La incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal sobre el Canal del Viento provocará un incremento significativo de las lluvias durante este fin de semana y mantiene los niveles de alerta para diez provincias por parte del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El Centro Nacional de Pronósticos de la institución mantiene la alerta ante posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, ráfagas de viento y deslizamientos de tierra en El Gran Santo Domingo, Montecristi, San Juan, Dajabón, Bahoruco, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Independencia, Elías Piña y Monte Plata.

De igual modo, siguen en aviso meteorológico La Vega, Monseñor Nouel y Santiago.

Lee también: Gobierno se declara en sesión permanente ante alertas por lluvias

Lluvias mañana

Indomet informó que la tarde de este sábado una la vaguada generará nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias como el Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, San Juan y Dajabón, persistiendo hasta la noche.

Entretanto, el domingo se espera que después del mediodía, se intensificarán los aguaceros fuertes con tormentas eléctricas en Santiago, La Altagracia, La Romana, Duarte, San José de Ocoa y gran parte del territorio nacional.

La institución advierte que estos niveles de alerta y aviso podrían ser modificados en las próximas 24 a 72 horas. Se recomienda seguir los boletines oficiales.