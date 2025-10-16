Santo Domingo- Aguaceros moderados, con tormentas eléctricas y ráfagas de vientos se registraron en la tarde de hoy en Santiago, provocando inundaciones urbanas en algunos sectores, según el reporte de la Defensa Civil.

Se reportó la caída de un árbol frente al Consulado Haitiano, en la avenida Estrella Sadhalá de Santiago, situación que fue atendida de inmediato por el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

El director regional de la Defensa Civil de Santiago, Francisco Áreas, pidió a la población permanecer informada ante cualquier eventualidad que pueda presentarse, tomando en cuenta que las lluvias continuarán, según los pronósticos meteorológicos.

Cualquier ciudadano que observe una situación de emergencia puede comunicarse a los teléfonos 829-961-8805, 809-587-6533 o al 911.

Mientras, el Instituto Dominicano de Meteorología comunicó que esta noche y mañana las lluvias seguirán en Santiago y otras localidades por la incidencia de un sistema frontal que está afectando las condiciones del país.