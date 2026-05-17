Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió “alerta amarilla” para siete provincias, así como nivel verde para otras trece, más el Distrito Nacional, ante el pronóstico de aumento de lluvia para las próximas horas.
Las provincias en amarillo son Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde y Puerto Plata, en el norte, más San José de Ocoa y San Cristóbal, en el sur.
Asimismo, rige “alerta verde” para La Vega, Duarte, Samaná, Santiago de los Caballeros, Monseñor Nouel, Peravia, Monte Plata, Juan Sánchez Ramírez, Hato Mayor, Santo Domingo, más el Distrito Nacional.
El pronóstico de este domingo, emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), advierte que los aguaceros aumentarán en las próximas horas, debido a la presencia de una vaguada y una onda tropical en la zona.
Ambos organismos exhortaron a la población a mantenerse atenta a las informaciones que serán emitidas en las próximas horas sobre la evolución del clima en el país.