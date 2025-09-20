SANTO DOMINGO.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado que mantiene en alerta verde a ocho provincias, debido a la incidencia de nubes de gran desarrollo vertical que generan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, según el más reciente informe del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

Las provincias en alerta verde son: Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Pedernales, Elías Piña y Dajabón.

De acuerdo con los pronósticos del Indomet, durante lo que resta de la tarde y hasta las primeras horas de la noche, las condiciones atmosféricas seguirán muy propicias para que se registren aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en distintas localidades de El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Bahoruco.

El COE recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, especialmente en las provincias bajo alerta, a fin de prevenir situaciones de riesgo.