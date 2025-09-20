Aguaceros moderados, tormentas eléctricas con posibles inundaciones ocurrirán hoy en Santo Domingo y La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Hato Mayor, El Seibo, Samaná por la incidencia de una vaguada informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Después del mediodía los efectos asociados al calentamiento diurno y la vaguada darán lugar a descargará de aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias de El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Baoruco.

Ante las lluvias anunciadas el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Dajabón, Elías Piña y Pedernales para que los residentes en zonas bajas estén comunicaciones con los organismos de protección civil.

En la costa del océano Atlántico y el mar Caribe el oleaje está bueno de 3 a 4 pies de altura condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones, según el pronóstico marino de Indomet.

Meteorología comunicó que sigue dando seguimiento a la tormenta tropical Gabrielle la cual fue localizada a unos 855 kilómetros al noreste de Las Antillas Menores. Se mueve hacia el noroeste a unos 20 km/h con vientos máximos sostenidos se mantienen en unos 85 km/h con ráfagas más fuertes en su entorno.

Mañana la vaguada estarán alejándose del país, pero permanecerá humedad suficiente para que ocurran chubascos dispersos durante horas matutinas hacia la porción oriental del país.

En la tarde, los efectos asociados al ciclo diurno darán lugar a incrementos de la nubosidad, en especial hacia el noroeste, noreste, la cordillera Central y la zona fronteriza, que provocarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche, principalmente sobre: El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santiago, Azua, San Juan, Elías Piña y Baoruco.