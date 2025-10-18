COE advierte sobre precauciones para embarcaciones en la costa Atlántica

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó este sábado a los operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles en la costa Atlántica navegar cerca del litoral costero y evitar aventurarse mar adentro debido a los vientos y olas anormales que persisten en la zona.

La institución instruyó a los organismos de protección civil a mantener medidas preventivas ante posibles rompientes y corrientes de resaca.

Según el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), las condiciones marítimas iniciaron a mejorar progresivamente tanto en la costa Atlántica como en la Caribeña, sin embargo, las autoridades mantienen la recomendación de precaución para los navegantes.

Provincias en alerta

El COE mantiene 6 provincias en alerta amarilla y 18, junto al Distrito Nacional, en alerta verde, debido a las lluvias que se esperan en gran parte del territorio nacional como resultado de un sistema frontal ubicado al norte del país y los efectos de una vaguada.

En alerta amarilla están La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, San José de Ocoa, El Seibo y Hato Mayor.

Mientras que permanecen en alerta verde Sánchez Ramírez, Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Puerto Plata, San Juan, Santiago, Duarte, San Cristóbal, Distrito Nacional, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, Monte Plata y Santo Domingo.

Exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que presenten alto nivel de agua, especialmente en las provincias bajo alerta, para evitar incidentes por crecidas repentinas.