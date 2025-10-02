Santo Domingo.– El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, encendió la expectativa pública este jueves tras publicar un video en su cuenta de Instagram en el que anticipó que en las próximas horas realizará un “anuncio importante y trascendental”.

Con un tono cargado de gratitud y reflexión personal, Méndez expresó que ya es hora de tomar decisiones y ver qué le depara el futuro.

“Había soñado con este momento durante muchos años. Doy gracias a Dios por todo, por la familia, por las bendiciones que siempre Dios nos da. (…) En las próximas horas haré un anuncio importante y trascendental quizá para algunos, para otros no, pero en mi caso sí lo es. Ya es hora de tomar decisiones, de ver qué nos depara el destino, y siempre apegados a los principios, a los valores y agradecido de Dios y de todos ustedes”.

El veterano funcionario añadió que llegó el momento de “agradecer y devolver todo lo que Dios me ha brindado y lo que ustedes también me han brindado”, cerrando con un mensaje que aumenta aún más la expectativa, “esperen las informaciones que en unas horas daré para que juntos emprendamos una nueva aventura”.

Expectativa en redes sociales

El video de apenas unos minutos ha generado decenas de reacciones entre seguidores y ciudadanos que llevan más de 20 años viendo a Méndez como director del COE y una de las voces más confiables en momentos de emergencia.

“Esperamos y apoyamos todo, menos su retiro!”, “Algo me dice que será algo bueno para usted 🙌, y cuando viene a ver algo triste para nosotros«, “Espero que no sea que se retira porque recuerde que el dominicano cuando hay vaguada o ciclones no le cree a nadie que no sea usted”, “¡MI LÍDER SE VA A LANZAR A POLÍTICO 😮😮 ESO CREO!”, son algunos de los comentarios al pie del video.

¿Qué anunciará?

La incertidumbre gira en torno a si Méndez prepara su retiro definitivo del COE, una incursión en la política, o algún proyecto personal de gran alcance. Lo cierto es que, como lo expresó el propio mayor general retirado, se trata de una decisión que considera trascendental y que, en sus palabras, marca el inicio de una “nueva aventura”.

Hasta el momento, no ha adelantado más detalles. La expectativa queda abierta a lo que, en las próximas horas, podría convertirse en una de las noticias más comentadas del ámbito nacional.