Los aguaceros, con tormentas eléctricas y algunas ráfagas de vientos siguen hoy en gran parte del país con posibles inundaciones urbanas por la incidencia de un sistema frontal y una vaguada informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En las provincias de Pedernales, la zona montañosa de Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, pero en especial, al final de la tarde, hacia María Trinidad Sánchez, Duarte, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Elías Piña y Monte Cristi, ocurrirán las principales lluvias durante el día de hoy.

Santo Domingo y el Distrito Nacional el cielo estará medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros y tormentas eléctricas dijo Meteorología.

Producto de las lluvias caídas y las pronosticadas se mantienen los niveles de alertas y avisos meteorológicos ante el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, así como de ríos, arroyos y cañadas, principalmente en los sectores vulnerables de las siguientes provincias, según el parte meteorológico.

En la noche las lluvias disminuirán, según el pronóstico de Meteorología.

Mientras el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 25 provincias en alerta entre ellas seis están en amarilla y 19 en verde.

Indomet comunicó que continúa dando seguimiento a una onda tropical la cual se prevé que salga de la costa africana y se mueva hacia oeste, pronosticándose un desarrollo ciclónica en 48 horas de un 10% y un 30% en 7 días a medidas que se desplace sobre el mar Caribe durante la próxima semana.

También existe una segunda zona de aguaceros asociada a un sistema de baja presión no tropical, con un 10% de probabilidad ciclónica para los próximos 2 a 7 días, localizada a cientos de kilómetros al sur de Nueva Escocia, (Canadá).

En el pronóstico marino de Indomet se recomendó a los operadores de pequeñas embarcaciones que navegan en el océano Atlántico a realizar sus operaciones con precaución por olas anormales, pero en la costa del mar Caribe está bueno aptos para que puedan navegar todas las embarcaciones.

Mañana el sistema frontal está localizado al norte del país en estado de disipación, pero la incidencia de la vaguada y los efectos locales entre ellos la humedad producirán incrementos en la nubosidad, aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde, hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, Valverde, Elías Piña, entre otras provincias cercanas.