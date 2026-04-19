Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) mantiene 16 provincias y al Distrito Nacional en alerta, pero disminuyó a dos las poblaciones bajo nivel amarillo, debido al pronóstico sobre una disminución de los aguaceros en las próximas horas.

Solo La norteña Puerto Plata y la sureña San José de Ocoa figuran en “alerta amarilla”, según el boletín del COE, emitido cerca del mediodía del domingo.

Por la mejoría del clima, el COE baja a 16 las provincias en alerta y solo dos en amarilla

Otras 14 demarcaciones, más el Distrito Nacional figuran en “alerta verde”, lo que significa que en dichas poblaciones se ha registrado una mejoría del clima, marcado en los últimos días por fuertes precipitaciones.

Los aguaceros han sido provocados por una vaguada en niveles altos de la atmósfera, más un flujo de viento que transportó nubosidad hacia el territorio dominicano.

El pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señala que la lluvia disminuirá de manera significativa en las próximas 24 horas, debido a la llegada, este lunes, de un anticiclón a la zona.