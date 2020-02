Escáneres bajo lupa

Una cosa es que ningún partido quiera dejarse agarrar asando batatas, lo cual es muy legítimo, y otra la desconfianza que asoma en todo lo relativo a los operativos de la Junta Central Electoral (JCE) para las próximas votaciones.

Bastó con que el organismo propusiera la utilización de los escánares adquiridos para las elecciones de 2016 para que la oposición, al menos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), condicionara la implementación de los equipos a la realización de una auditoría.

Los escánares, que sin duda traen un mal recuerdo en distintos sectores, no serían utilizados para procesar las boletas, sino para transmitir los resultados finales desde las juntas municipales hasta la sede central. No parece que la operación pueda servir para alterar los resultados, pero tras la suspensión de las votaciones del día 16 y todas las denuncias que han circulado es claro que la oposición está que no cree en nadie.

A diferencia de otros tiempos la JCE sabe que no puede imponer, sino consensuar sus decisiones. Está por ver ahora si la Organización de Estados Americanos (OEA) está en disposición de efectuar la auditoría con el propósito de aportar más transparencia a las traumáticas votaciones.