Monte Plata, R.D. – El desplome del puente que conecta los municipios Yamasá y Don Juan, en la provincia Monte Plata, se cobró la vida de Pablo Hinojosa, conocido como Pablito, la tarde de este jueves.

Víctima conducía camión cargado de arena

Hinojosa manejaba un camión cargado de arena que intentaba cruzar la estructura cuando esta colapsó. El puente se desplomó justo en el momento en que el vehículo trataba de superar el paso, lo que provocó el trágico desenlace.

Autoridades en el lugar

Brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), junto a miembros de los bomberos, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Defensa Civil y la Policía Nacional, se presentaron en la zona para atender la emergencia y coordinar acciones de rescate.

El MOPC informó que inició una investigación para determinar las causas que provocaron el desplome de la vía.

Comunidades aisladas y preocupación ciudadana

El colapso del puente mantiene incomunicadas a varias comunidades de Monte Plata, generando preocupación entre los residentes que dependen de este paso para trasladarse hacia diferentes puntos de la provincia.

Los pobladores pidieron a las autoridades acelerar los trabajos de restablecimiento, ya que la vía resulta vital para el transporte de personas, mercancías y materiales.