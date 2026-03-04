El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Dr. Luis Peña, recibió este miércoles a una comisión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), encabezada por su presidente Tito Hernández, en un encuentro en el que fueron presentadas las principales demandas y reivindicaciones del gremio agropecuario.

Durante la reunión, el Dr. Luis Peña expresó su solidaridad con la lucha que libran los profesionales agropecuarios y anunció que llevará el tema ante el Comité Ejecutivo Nacional del Colegio Médico Dominicano, con el propósito de recabar el respaldo institucional del gremio médico a las demandas planteadas por la ANPA.

Al hablar en nombre del gremio, Tito Hernández agradeció la cordialidad y apertura mostradas por el Colegio Médico Dominicano, destacando la importancia del diálogo entre los distintos sectores profesionales del país para impulsar causas justas.

Hernández señaló que los profesionales agropecuarios han venido recibiendo un creciente respaldo del liderazgo político, social y gremial de la República Dominicana, como parte del proceso de encuentros que desarrolla la ANPA en el marco de su plan de lucha reivindicativo.

“El apoyo que hemos recibido de distintos sectores del país demuestra que nuestra causa es justa y que cada vez más dominicanos comprenden la importancia de dignificar a los profesionales agropecuarios, quienes tienen sobre sus hombros la responsabilidad de garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano”, expresó.

El presidente de la ANPA afirmó que el gremio continuará desarrollando encuentros con el liderazgo político, social y gremial del país para fortalecer el respaldo a sus demandas.

Asimismo, reiteró que la ANPA continuará su lucha hasta lograr las reivindicaciones que por años han reclamado los profesionales agropecuarios, señalando que el gremio está decidido a llevar este proceso “hasta donde sea necesario”.

En el encuentro participaron, por la ANPA, los miembros del Comité Ejecutivo Nacional Juan Francisco Caraballo, Manuel Velásquez, Julio César Féliz, Juan Alejo y Cándida Vargas, así como Basilio de la Rosa, presidente de la Delegación del Distrito Nacional, entre otros dirigentes del gremio.