Collado deja iniciadas obras religiosas en Monte Plata por más de RD$117 millones

Monte Plata.– El ministro de Turismo, David Collado, encabezó este martes la entrega e inicio de varias obras de alto impacto para el turismo religioso y cultural de la provincia, con una inversión global de RD$117,975,675. Las intervenciones abarcan dos emblemáticos santuarios y la remodelación de la Plaza de la Municipalidad en el municipio cabecera.

Collado destacó que estos proyectos reafirman el compromiso del Ministerio de Turismo con el desarrollo integral de Monte Plata.

“Hoy estamos entregando dos obras fundamentales e iniciando otra, porque le llegó la hora a Monte Plata”, afirmó el funcionario, resaltando además el potencial ecoturístico de la provincia, conocida como la “Esmeralda del Caribe”.

Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana recibe nueva verja perimetral

En el histórico Santuario Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana, uno de los principales destinos de peregrinación del país, el ministro entregó la construcción de una verja perimetral de 1,266 metros lineales, diseñada en armonía con la arquitectura del templo.

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La intervención incluyó además:

200 metros lineales de aceras

500 metros lineales de canaletas para drenaje pluvial

Reparación general de 1,025 metros cuadrados en puertas, ventanas, pisos y esculturas

Trabajos de jardinería y acondicionamiento exterior

El proyecto, ejecutado por el CEIZTUR, implicó una inversión de RD$81,596,311.

Inician remodelación de la Plaza de la Municipalidad

Más tarde, Collado dejó iniciados los trabajos de remodelación de la Plaza de la Municipalidad, en el casco urbano de Monte Plata, con una inversión de RD$27,493,180.

La obra contempla:

Reconstrucción de aceras y rampas accesibles

Verja perimetral del parque infantil

Rehabilitación de jardines

Remozamiento de la glorieta

Pavimentación e iluminación de la zona

Restaurado el Santuario Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá

La jornada concluyó en Boyá, donde el ministro inauguró la restauración del Santuario Nuestra Señora del Agua Santa, otro sitio emblemático de la religiosidad y tradición cultural de Monte Plata.

La intervención, valorada en RD$8,886,184, incluyó:

Restauración de 1,025 metros cuadrados

Limpieza y pintura general

Reparación de puertas, ventanas y rejas

Mejoras de pisos con adoquines

Sustitución de hormigón estampado

Mantenimiento de esculturas

Adecuación de jardín y verja perimetral

Todas estas obras fueron supervisadas por el CEIZTUR, órgano ejecutor del Ministerio de Turismo.