Santo Domingo.- Una vaguada se combinará con los remanentes dejado por una onda tropical, para provocar aguaceros este lunes en algunas provincias dominicanas, por lo que tres provincias han sido colocadas en «alerta amarilla» y siete en verde.
En amarillo figuran Santiago de los Caballeros, La Vega y Santiago Rodríguez, todas en el norte.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que dichos aguaceros también tendrán incidencia sobre las provincias La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, San Juan y Dajabón.
De su lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) informó este domingo que da seguimiento a una zona de aguaceros localizada al sureste de las Antillas Menores.
Dicho sistema presenta probabilidad alta (70%) para evolucionar en los próximos siete días y alcanzar categoría de depresión tropical.
Se espera que se dirija hacia el centro del Atlántico, tan pronto se desarrolle, por lo que no representa peligro directo para República Dominicana.