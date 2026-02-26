Santo Domingo.- Las autoridades del municipio Santo Domingo Norte no han ofrecido detalles sobre la muerte, el miércoles, de un atracador que fue abatido a tiros por un comerciante, al que el maleante intentó atracar, junto a otro individuo.

El hecho ocurrió este miércoles en la calle Restauradores (carretera vieja), que comunica a Villa Mella con Sabana Perdida, de acuerdo al informe.

Un video muestra cuando los dos delincuentes llegan a una tienda de celulares ubicada en la entrada del sector Ceuta o Cruz Grande, donde el propietario del negocio se encontraba junto a otro hombre.

Cuando los malhechores se proponían escapar, el comerciante tomó un arma de fuego y disparó, matando a uno de los sujetos.

Ni el delincuente muerto ni el propietario del negocio han sido identificados por las autoridades de Santo Domingo Norte (Villa Mella).