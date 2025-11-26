Comienza la cuenta regresiva para pago de regalía pascual

Lo que muchos esperaban. Abinader anunció que la regalía pascual se pagará en la primera semana de diciembre. Comienza la cuenta regresiva.

Polémica la propuesta de Deligne Ascención de pasar a los cabildos la gestión del tránsito. Crítica nada sutil para el fiasco de la Digesett.

Dice Guzmán Peralta que la Policía acatará la sentencia que despenaliza la homosexualidad en el cuerpo. ¿Acaso le queda de otra?

La Procuraduría se dio cuenta ahora que son “discriminatorias” las leyes que penalizan la homosexualidad en la Policía. ¿Dónde estaba?

Danilo Medina dice que el Gobierno solo cambió la pintura a la cárcel de Las Parras y el PLD que la obra fue sobrevalorada. ¿Qué les parece?

Donald Trump debe saber que ni la izquierda en la región está con Maduro, pero tampoco con una intervención militar en Venezuela. ¿Estamos?

Si no contiene alguna novedad, el informe sobre el apagón que se llevó a dos funcionarios carecerá de impacto. ¿De acuerdo?

Bad Bunny se despidió agradecido de la apoteósica acogida que tuvieron sus dos conciertos en el país. ¿Acaso era para menos?